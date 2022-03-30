Поворозник розповів, коли мешканці Ірпеня зможуть повернутися у місто

Ситуація в Ірпені, що на Київщині, перебуває під контролем Збройних Сил України. Однак повернутися туди українці зможуть за умови, коли це буде повністю безпечно для їхнього життя.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі 24 каналу. Необхідно буде провести розмінування міста, щоб туди було безпечно заходити.

До теми ССО в Ірпені: як відбувається зачистка міста від диверсантів

За словами Поворозника, в Ірпені також треба розібрати завали та відновити електрику й водопостачання, щоб у людей була можливість зробити елементарні побутові справи.

За словами мера Ірпеня Олександра Маркушина , через дії окупантів зруйновано 50% міста зруйновано, тож повертатися туди поки що не варто.

Заступник голови КМДА наголосив, що Ірпеню готові надати усю можливу допомогу для відновлення життєдіяльності міста.

Це стосується забезпечення медичною допомогою, водопостачанням, ремонтом електрики, розчищенням від завалів тощо. Ми спілкувалися з місцевою владою, ми це готові надати,

– зазначив Поворозник.

Однак усе можна буде зробити лише тоді, коли це буде, як мінімум, безпечно для людей, які виконуватимуть таку роботу.

Варто переглянути – кадри зі звільненого Ірпеня: дивіться відео