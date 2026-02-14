Таке переконання висловив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телеканалу "Новини.LIVE".

Який план повоєнного відновлення пропонує Кім?

"Має бути пропрацьована державна стратегія на 15 – 20 років – лише в такому періоді можливе значне покращення якості життя людей. І від цієї стратегії не має відхилятися будь-який уряд, наступний президент, наступні депутати. Ми маємо постійно йти в одному напрямку”, – наголосив посадовець.

За його словами, треба орієнтуватися на успішні кейси, такі як Південна Корея, Сингапур, Тайвань, Гонконг.

"Зважаючи, що ми знаходимося в центрі Європи, можна рівнятися й на європейські країни. Та ж Румунія, яка була слабша за нас, а за 20 років в них середня пенсія 450 євро, зарплата 1200 євро. Тобто це цілком реально", – зазначив очільник ОВА.

Він підкреслив, що треба робити ставку на людей та посилювати ті напрямки, які в нас зараз вже активно розвиваються.

"Це і Mil-tech, і технології, цифровізація. Маємо ставити на людей для того, щоб нарощувати високотехнологічне виробництво, яке буде конкурентоспроможним на світовому ринку. Саме на це ми маємо спрямовувати фінансову допомогу від партнерів, а не проїдати її. Це – податки, нові робочі місця і новітні технології. Якщо ми будемо рухатися із темпами, як сьогодні, то 15 років нам знадобиться лише щоб повернутися на довоєнний рівень. Якщо ми хочемо стати заможною країною – нам потрібно послідовно йти за однією стратегією й нарощувати виробництво. Після війни в нас буде цей шанс, і наше завдання – не змарнувати його", – констатував Віталій Кім.