Драматичний кінець: повстанці поклали край 50-літньому правлінню Асадів у Сирії

Президент Сирії Башар Асад покинув країну в неділю, 8 грудня. Цим він драматично завершив свою майже 14-річну боротьбу за контроль над Сирією.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press. Зазначається, що повстанці змогли скинути режим диктатора за 11 днів проведення операції.

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У Сирії закінчилося правління Асадів

За словами журналістів, поразка Асада різко контрастує з його першими місяцями на посаді у 2000 році, коли багато хто сподівався, що він стане молодим реформатором після трьох десятиліть "залізної влади" свого батька.

Лише 34 роки, офтальмолог із західною освітою виглядав як фанат комп'ютерів, який розумівся на техніці, і мав м'яку поведінку,

– розповіли в AP про Башара Асада на початку правління.

Але зіткнувшись з протестами проти його правління, які спалахнули в березні 2011 року, Асад звернувся до жорстокої тактики свого батька, намагаючись придушити інакомислення. Коли повстання переросло у відверту громадянську війну, він за підтримки союзників Ірану та Росії кинув свою армію на підрив міст, які контролювала опозиція.

Міжнародні правозахисні групи та прокурори заявили про широке застосування тортур і позасудових вбивств у державних центрах ув'язнення Сирії. Зазначається, що війна забрала життя майже півмільйона людей і перемістила половину 23-мільйонного довоєнного населення країни.

Як Башар Асад прийшов до влади

Асад прийшов до влади в 2000 році іронією долі. Його батько, Хафез Асад, виховував старшого брата Башара, Басселя, як свого наступника, але в 1994 році Бассель загинув в автокатастрофі в Дамаску. Після цього Башар повернувся додому з його офтальмологічної практики в Лондоні та пройшов військову підготовку. Згодом його підвищили до звання полковника, щоб одного дня він міг перейняти владу.

Коли Хафез Асад помер у 2000 році, парламент швидко знизив вимоги щодо віку президента з 40 до 34 років. Підвищення Башара на посаду президента було затверджено загальнонаціональним референдумом, на якому він був єдиним кандидатом.

Нагадаємо, після того, як повстанці взяли під контроль Дамаск, Башар Асад вилетів з країни у невідомому напрямку. Існує висока ймовірність, що літак Асада був збитий, і він міг загинути в авіакатастрофі.