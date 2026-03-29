Партизани провели розвідку на найбільшому танковому заводі Росії

29 березня, 00:17
Данило Муринський
Основні тези
  • Агенти "Атеш" провели розвідку на російському заводі "Уралвагонзавод", який виробляє військову техніку, зокрема танки Т-90М та ТОС-1А.
  • Завод працює цілодобово з 2022 року, збільшуючи виробництво танків та ремонт бронетехніки, а зібрана інформація вже передана Силам оборони України.

Агенти "Атеш" навідалися до найбільшого танкового заводу Росії. Саме там, на "Уралвагонзаводі", окупанти виробляють Т-90М "Прорив" та термобаричні системи ТОС-1А "Солнцепьок".

З 2022 року завод працює цілодобово, а цивільне виробництво скоротили вдвічі на користь військових замовлень. Про це повідомили в "Атеш".

Як повстанці проводили розвідку?

"Уралвагонзавод" випускає близько 250 танків за рік. Також підприємство в 3,6 раза збільшило обсяги ремонту та модернізації бронетехніки.

На території заводу агенти зафіксували:

  • цілодобовий рух вантажного транспорту;
  • зростання кількості залізничних складів із готовою технікою та обладнанням;
  • різке посилення військової охорони.

Путінський режим перетворив цивільне підприємство на повноцінний військовий об’єкт, за будь-яку ціну намагаючись компенсувати колосальні втрати бронетехніки на фронті,
– заявили в "Атеш".

Повстанці заявили, що уже передали усю інформацію про виробничий цикл, логістичні маршрути та систему охорони Силам оборони України.

Що ще відомо про операції агентів "Атеш"?

  • Повстанці повідомили, що російські військові на Запорізькому напрямку організували нелегальну схему продажу зброї та боєприпасів. Командири рот і начальники складів виводять зброю з обліку, оформляючи її як втрачену.

  • Російський військовослужбовець підпалив військовий автомобіль своєї бригади в Сіверськодонецьку, знищивши техніку, яка не підлягає відновленню. Рух "Атеш" зазначив, що це не перша така диверсія, й все більше військових звертаються до них через незадоволення діями командування.

  • Рух "Атеш" отримав дані від інформаторів про склади боєприпасів на окупованій Донеччині, що містять артилерійські снаряди та мінометні міни. Частина виявлених складів вже знищена.