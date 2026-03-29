Партизани провели розвідку на найбільшому танковому заводі Росії
- Агенти "Атеш" провели розвідку на російському заводі "Уралвагонзавод", який виробляє військову техніку, зокрема танки Т-90М та ТОС-1А.
- Завод працює цілодобово з 2022 року, збільшуючи виробництво танків та ремонт бронетехніки, а зібрана інформація вже передана Силам оборони України.
Агенти "Атеш" навідалися до найбільшого танкового заводу Росії. Саме там, на "Уралвагонзаводі", окупанти виробляють Т-90М "Прорив" та термобаричні системи ТОС-1А "Солнцепьок".
З 2022 року завод працює цілодобово, а цивільне виробництво скоротили вдвічі на користь військових замовлень. Про це повідомили в "Атеш".
Як повстанці проводили розвідку?
"Уралвагонзавод" випускає близько 250 танків за рік. Також підприємство в 3,6 раза збільшило обсяги ремонту та модернізації бронетехніки.
Повстанці провели розвідку на "Уралвагонзаводі" / Фото "Атеш"
На території заводу агенти зафіксували:
- цілодобовий рух вантажного транспорту;
- зростання кількості залізничних складів із готовою технікою та обладнанням;
- різке посилення військової охорони.
Путінський режим перетворив цивільне підприємство на повноцінний військовий об’єкт, за будь-яку ціну намагаючись компенсувати колосальні втрати бронетехніки на фронті,
– заявили в "Атеш".
Повстанці заявили, що уже передали усю інформацію про виробничий цикл, логістичні маршрути та систему охорони Силам оборони України.
Що ще відомо про операції агентів "Атеш"?
Повстанці повідомили, що російські військові на Запорізькому напрямку організували нелегальну схему продажу зброї та боєприпасів. Командири рот і начальники складів виводять зброю з обліку, оформляючи її як втрачену.
Російський військовослужбовець підпалив військовий автомобіль своєї бригади в Сіверськодонецьку, знищивши техніку, яка не підлягає відновленню. Рух "Атеш" зазначив, що це не перша така диверсія, й все більше військових звертаються до них через незадоволення діями командування.
Рух "Атеш" отримав дані від інформаторів про склади боєприпасів на окупованій Донеччині, що містять артилерійські снаряди та мінометні міни. Частина виявлених складів вже знищена.