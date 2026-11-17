Уночі 17 листопада 2026 року Кримський міст зазнав другого за добу повітряного удару, через що окупанти повністю перекрили рух. Атака відбулася на тлі масованого нальоту безпілотників та загрози ракет.

Завдяки осінтерам, як-от Exilenova+, вже бачимо перші кадри наслідків атаки. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Кримський міст під повторним обстрілом 17 листопада: що відомо?

Офіційне повідомлення про нову атаку оприлюднив голова російської окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов у своєму телеграмі о 00:36. За його словами, інфраструктурний об'єкт знову став ціллю повітряного удару, що змусило владу миттєво відреагувати та заблокувати проїзд.

Події розгорталися стрімко – ще о 23:54, ввечері 16 листопада, рух мостом повністю перекрили через загрозу нових ударів. Наразі відомо не лише про те, що "рух транспорту припинено", але вже й з'явилися перші відеозаписи з наслідками влучань.

Деякі канали щодо попередніх наслідків обстрілу повідомляють у телеграмі, що одного прольоту у Кримського мосту вже немає. Він, можливо, склався у воду, а також не видно арки.

Вибухи на Кримському мосту 17 листопада: дивіться відео очевидців

Атаки по Кримському мосту: що було відомо раніше?

Цей інцидент стався лише через кілька годин після того, як російські посадовці відрапортували про часткове відновлення сполучення після попереднього удару у ніч на 16 листопада. Тоді безпілотник влучив щонайменше в одну з арок судноплавного прольоту.

Також бойова частина дрона влучила у дугу арки автомобільного прольоту на рівні першої поперечини. Унаслідок вибуху конструкція змістилася на 15 градусів і візуально деформувалася. Фото свідків також зафіксували пошкодження дорожнього полотна щонайменше у двох місцях.

Кримський міст, протяжність якого становить близько 19 кілометрів, залишається критично важливим об'єктом для постачання російського угруповання військ на півдні України. Ця споруда регулярно стає мішенню для українських сил. Історія успішних атак розпочалася 8 жовтня 2022 року з підриву вантажівки з 21 тонною вибухівки, що призвело до обвалу двох секцій.

17 липня 2023 року міст атакували надводні морські дрони Sea Baby, а 3 червня 2025 року відбулася масштабна спецоперація з підводного мінування опор із використанням понад 1,1 тонни вибухівки. Нинішні події 16 та 17 листопада 2026 року продовжують цю тенденцію, демонструючи здатність України тримати об'єкт під вогневим контролем попри всі захисні баржі та бонові загородження.