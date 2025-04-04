Повторна атака на Кривий Ріг: вогнем охоплені будинки та інфраструктура

Пізно увечері 4 квітня Росія розпочала атаку "Шахедами". Під ударом окупантів опинився Кривий Ріг.

Після одинадцятої ночі ворог знову вдарив по Кривому Рогу. Цього разу – дронами. Місцева влада пише, що місто перебувало під масованою атакою "Шахедів", передає 24 Канал.

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Наслідки атаки "Шахедів" на Кривий Ріг

Зазначалося, що у місті було кілька вибухів. За повідомленням очільника ОВА Сергія Лисака, у приватному секторі Кривого Рогу виникло займання. Вогнем охоплені будинки та інфраструктура.

Керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул уточнив, що пожежі виникли у чотирьох місцях влучань "Шахедів". "Вже розпочалася аварійно-рятувальна операція", – уточнив посадовець.

Нагадаємо, що увечері 4 квітня Росія завдала удар "Іскандером-М" з касетною частиною по житловому масиву Кривого Рогу, внаслідок чого загинуло багато людей.

Раніше 2 квітня окупанти теж били по Кривому Рогу балістикою. Жертвами тієї атаки стало четверо людей.