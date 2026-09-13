Росіяни атакували Київщину: ворог повторно вдарив по підприємству в Бориспільському районі

Росія в ніч на 13 вересня тероризувала українські міста безпілотниками. Під ударом ворога також опинилась Київська область.

Окупанти завдали удару по Бориспільському району. Про це повідомили у ДСНС.

Що відомо про наслідки обстрілів?

У ніч на 13 вересня російські війська завдали повторного удару по логістичному складському приміщенню у Бориспільському районі Київської області. У ДСНС наголосили, що окупанти вдруге вдарили по логістичному підприємству одразу після того, як рятувальники ліквідували попереднє займання.

Рятувальники ліквідували пожежу: дивіться відео

Для приборкання вогню та ліквідації наслідків повторного влучання на допомогу підрозділам ДСНС залучили пожежну команду міжнародного аеропорту "Бориспіль". Наразі екстрені служби продовжують активно працювати на місці події, гасіння та розбір завалів тривають.

Наслідки російської атаки / Фото ДСНС

Зазначимо, що у ніч на 13 вересня російські військові запустили по території України 453 безпілотники різних типів. Також ворог використовував для атаки по Україні "Бандеролі".

Окупанти атакували дронами Івано-Франківськ. У місті лунала серія вибухів, пошкоджений житловий будинок.