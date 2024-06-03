Китай відмовився брати участь у заході, через що підпав під критику Зеленського. Утім, є думка, що Сі ще може приїхати на саміт, як і Байден. Поки мовиться, що президент США не увійде до складу американської делегації.

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Чому Індія не хоче відправити міністра на саміт миру

Очікується, що участь Індії в мирному саміті буде на тому ж рівні, що й чотири попередні зустрічі високопоставлених чиновників безпеки та політичних радників, що відбулися в Копенгагені, Джидді, на Мальті та Давосі з 2022 року. Країну на більшості цих зустрічей представляв секретар міністерства закордонних справ або заступник радника з національної безпеки,

– сказано в матеріалі.

Цікаво, що в Джидді був радник з національної безпеки, та він навряд чи поїде до Швейцарії.

Хоча Європа закликає країну відрядити на саміт вище керівництво, Індія ще не визначилася з рівнем представленості. Джерела впевнені, що прориву не буде і 15 – 16 червня у Швейцарії будуть люди значно нижчого рангу.

Чому участь Індії важлива і як світ переконує її

У травні туди поїхав швейцарський міністр закордонних справ Александр Фазель. Він сказав ЗМІ, що Індія та інші члени угруповання БРІКС, зокрема Китай і Південна Африка, можуть виступати посередниками між Росією та Заходом.

Одним із ключових партнерів Індії у Європі є Франція. У цій країні вважають, що Індія може "передати відповідне повідомлення" Росії і переконати Глобальний Південь, що слід покласти край війні. Тобто повноцінна участь Індії у Саміті миру важлива.

Водночас Індія переймається, що саміт пройде без Росії.

"Індія утримується від публічної критики вторгнення Росії в Україну, хоча закликає обидві сторони припинити військові дії та повернутися до діалогу та дипломатії для пошуку рішення. Прем’єр-міністр Нарендра Моді в інтерв'ю минулого місяця заявив, що країна приєднається до всіх важливих самітів, які просувають порядок денний глобального миру та безпеки та відгукнуться голосом Глобального Півдня на таких зібраннях", – пишуть журналісти.

Хто не поїде на Саміт миру

Саудівська Аравія не поїде до Швейцарії. Про це написали журналісти, хоча офіційних повідомлень не було. Причиною вони назвали відсутність росіян на саміті.

У КНР офіційно підтвердили: від Пекіна ніхто не поїде. Там обіцяють продовжувати просувати мирні переговори по-своєму.