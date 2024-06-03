Китай отказался участвовать в мероприятии, из-за чего попал под критику Зеленского. Впрочем, есть мнение, что Си еще может приехать на саммит, как и Байден. Пока говорится, что президент США не войдет в состав американской делегации.

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Почему Индия не хочет отправить министра на саммит мира

Ожидается, что участие Индии в мирном саммите будет на том же уровне, что и четыре предыдущие встречи высокопоставленных чиновников безопасности и политических советников, состоявшихся в Копенгагене, Джидде, на Мальте и Давосе с 2022 года. Страну на большинстве этих встреч представлял секретарь министерства иностранных дел или заместитель советника по национальной безопасности,

– сказано в материале.

Интересно, что в Джидде был советник по национальной безопасности, но он вряд ли поедет в Швейцарию.

Хотя Европа призывает страну отправить на саммит высшее руководство, Индия еще не определилась с уровнем представленности. Источники уверены, что прорыва не будет и 15 – 16 июня в Швейцарии будут люди значительно более низкого ранга.

Почему участие Индии важно и как мир убеждает ее

В мае туда поехал швейцарский министр иностранных дел Александр Фазель. Он сказал СМИ, что Индия и другие члены группировки БРИКС, в частности Китай и Южная Африка, могут выступать посредниками между Россией и Западом.

Одним из ключевых партнеров Индии в Европе является Франция. В этой стране считают, что Индия может "передать соответствующее сообщение" России и убедить Глобальный Юг, что следует положить конец войне. То есть полноценное участие Индии в Саммите мира важно.

В то же время Индия переживает, что саммит пройдет без России.

"Индия воздерживается от публичной критики вторжения России в Украину, хотя призывает обе стороны прекратить военные действия и вернуться к диалогу и дипломатии для поиска решения. Премьер-министр Нарендра Моди в интервью в прошлом месяце заявил, что страна присоединится ко всем важным саммитам, которые продвигают повестку дня глобального мира и безопасности и откликнутся голосом Глобального Юга на таких собраниях", – пишут журналисты.

Кто не поедет на Саммит мира

Саудовская Аравия не поедет в Швейцарию. Об этом написали журналисты, хотя официальных сообщений не было. Причиной они назвали отсутствие россиян на саммите.

В КНР официально подтвердили: от Пекина никто не поедет. Там обещают продолжать продвигать мирные переговоры по-своему.