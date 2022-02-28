Поїдуть брехати додому: США виганяють з країни 12 дипломатів окупанта в ООН

Активний тиск на Росію за підступний та злочинний воєнний напад на Україну продовжується. Нового удару окупантам завдали Сполучені штати.

Виступи російської делегації в ООН можна відносити до сюрреалістичної творчості. Втім, хизуватися своїми хворими фантазіями дипломатам окупанта доведеться хіба що у студіях власних пропагандистів.

До речі Думаю, наша відповідь буде позитивною, – євродепутат про заявку України у ЄС

США виганяють російських дипломатів

Сполучені штати Америки оголосили 12 російських дипломатів персонами нон грата та відкликали їхні акредитації. Тепер їм доведеться вправлятися у вигадках не в ООН, а в ізоляції, в яку агресора заганяють санкції українських партнерів та союзників.

У делегації окупанта є час покинути США до 7 березня. Росіяни вважають це "грубим порушенням США своїх зобов'язань" та "ворожими діями проти російської місії в ООН". Втім, відведений час їм би було краще витратити на купівлю якісних товарів, доступ до яких у них появиться зовсім не скоро.

Цікаво, що США мають право позбавляти дипломата акредитації лише у випадку доведення, що він займався діяльністю, яка не має стосунку до ООН.

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