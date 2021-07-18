Поїхали підкорювати Памір і зникли: на Буковині розшукували 2 киян

Двоє мешканців Києва зникли безвісти 17 липня. Про їхнє зникнення поліцію повідомила дружина одного з них.

Зникли чоловіки у Чернівецькій області. Це сталося під час підйому у напрямку гори Памір.

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Двоє братів зникли під час мандрівки горами

17 липня до поліції звернулася жінка по допомогу. За словами заявниці, ще 13 липня її 42-річний чоловік Дмитро Кочмар та його 38-річний брат Павло поїхали з дому.

Вони прямували до гори Памір, що розташована у Вижницькому районі Чернівецької області. Востаннє чоловіки виходили на зв'язок 16 липня.

Правоохоронці з'ясували, що брати могли піти на гору Дуконя Верховинського району Івано-Франківської області.

Рятувальники та поліція одразу розпочали пошуки зниклих, задля чого зверталися й по допомогу до ймовірних свідків.

за останньою інформацією поліції, зниклих мандрівників знайшли. Однак подробиць про це чи про їхній стан наразі не повідомляли.

Нагадаємо, на початку року, у січні, рятувальники дві доби шукали туриста біля гори Піп Іван. Знайшли його аж за пів кілометра від українського кордону на території Румунії.

А от в липні заблукалих туристів в Альпах врятувати вдалося не всіх. Троє мандрівників загубилися на висоті 3 тисячі метрів, двоє з них загинули.

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