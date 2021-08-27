"Поїхав" на концерт Кобзона: українські військові показали відео ліквідації ворожого снайпера

Українські військові на Донбасі постійно захищають рідні землі від ноги окупанта. У мережі оприлюднили відео ліквідації снайпера ворожих військ.

Короткий ролик у мережі опублікували військові 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.

Читайте також Луганська різанина: як у Росії ліплять героїв з професійних головорізів

Українські захисники ліквідували снайпера росіян

У бригаді нагадали про свою давню обіцянку показати відеодокази ліквідації російських найманців.

Так ось, наші дуже хороші друзі, які протягом довгих років російсько-української війни пліч-о-пліч з розвідниками К-2 відбивають агресію руського миру, вміють дуже влучно стріляти й фіксувати це,

– йдеться у повідомленні.

Військові додали, що бойовик відправився "на концерт Йосипа Кобзона" – співака, який за життя активно підтримував політику Володимира Путіна щодо України, а також окупацію частини Донбасу та Кримського півострова.

Відео ліквідації снайпера росіян: дивіться відео

Військовий самотужки знищив весь опорний пункт бойовиків

Нещодавно український військовий зайшов на опорний пункт проросійських бойовиків. Він самотужки ліквідував 5 окупантів, які порушували перемир'я.

Інцидент трапився у "сірій зоні", яка за мінськими домовленостями, повинна була бути під контролем України.

Текст публікації К2 54 ОМБр:

Вітаємо, шановні українці, з 30-ю річницею Незалежності України!

Колись ми вам казали, що покажемо різні відеодокази ліквідації російських найманців та інші цікаві відоси

Так ось, наші дуже хороші друзі, які протягом довгих років російсько-української війни пліч-о-пліч з розвідниками К-2 відбивають агресію руського миру, вміють дуже влучно стріляти і, притому, фіксувати це.

На відео – ліквідація снайпера росіян, який поїхав на концерт кобзона

Слава Україні!!!!

Героям Слава!!!!