"Поїхав" на концерт Кобзона: українські військові показали відео ліквідації ворожого снайпера
Джерело:фейсбук К2 54 ОМБр
Українські військові на Донбасі постійно захищають рідні землі від ноги окупанта. У мережі оприлюднили відео ліквідації снайпера ворожих військ.
Короткий ролик у мережі опублікували військові 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.
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Українські захисники ліквідували снайпера росіян
У бригаді нагадали про свою давню обіцянку показати відеодокази ліквідації російських найманців.
Так ось, наші дуже хороші друзі, які протягом довгих років російсько-української війни пліч-о-пліч з розвідниками К-2 відбивають агресію руського миру, вміють дуже влучно стріляти й фіксувати це,
– йдеться у повідомленні.
Військові додали, що бойовик відправився "на концерт Йосипа Кобзона" – співака, який за життя активно підтримував політику Володимира Путіна щодо України, а також окупацію частини Донбасу та Кримського півострова.
Відео ліквідації снайпера росіян: дивіться відео
Військовий самотужки знищив весь опорний пункт бойовиків
- Нещодавно український військовий зайшов на опорний пункт проросійських бойовиків. Він самотужки ліквідував 5 окупантів, які порушували перемир'я.
- Інцидент трапився у "сірій зоні", яка за мінськими домовленостями, повинна була бути під контролем України.
Текст публікації К2 54 ОМБр:
Вітаємо, шановні українці, з 30-ю річницею Незалежності України!
Колись ми вам казали, що покажемо різні відеодокази ліквідації російських найманців та інші цікаві відоси
Так ось, наші дуже хороші друзі, які протягом довгих років російсько-української війни пліч-о-пліч з розвідниками К-2 відбивають агресію руського миру, вміють дуже влучно стріляти і, притому, фіксувати це.
На відео – ліквідація снайпера росіян, який поїхав на концерт кобзона
Слава Україні!!!!
Героям Слава!!!!