Поїзд з Авдіївки до Дніпра 14 березня скасували

У Авдіївській ВЦА повідомили про скасування потяга з Авдіївки до Дніпра. Він мав відправитися 14 березня о 15:00.

Як повідомляють на офіційній сторінці Авдіївської ВЦА у фейсбуці, потяг Авдіївка – Дніпро скасований. Наразі місцева влада шукає альтернативні способи евакуації містян.

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Евакуаційний потяг Авдіївка – Дніпро 14 березня скасували

Зокрема у військово-цивільній адміністрації зазначають, що вже працюють над питання підвезення авдіївців до залізничного вокзалу у Покровську. Звідти вони матимуть можливість виїхати у потрібному напрямку.

В Авдіївській ВЦА рекомендують слідкувати за їхньою сторінкою, щоб отримати актуальну інформацію.

Раніше стало відомо, що 14 березня організують 10 гуманітарних коридорів. Більшість із них на Київщині. Евакуювати населення зможуть також з Луганщини. Крім того, вкотре спробують вивезти людей з Маріуполя.

До теми – Ранкове звернення Верещук за 14 березня – дивіться відео: