Укрзалізниця тимчасово змінює маршрут поїзда на одному з напрямків: у чому причина

Укрзалізниця тимчасово змінює маршрут поїзда №139/140 Київ – Кам'янець-Подільський.Це сталося через ремонтні роботи, які тривають на цьому сполученні.

Окрім того, компанія призначила додаткові поїзди до Трускавця та Львова на певні дати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

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Якими будуть зміни у маршруті поїзда Київ – Кам'янець-Подільський

У компанії зазначили, що поїзд №139/140 Київ – Кам'янець-Подільський на період ремонтних робіт з 26 листопада по 8 грудня прямуватиме маршрутом Київ – Хмельницький.

В добу 25 листопада поїзд №139/140 прямуватиме до станції Гречани – відправлятиметься з Києва о 23:32 і прибуватиме на станцію Гречани о 05:47,

– зазначили в Укрзалізниці.

Там також підкреслили, що поїзд №139/140 відправлятиметься з Києва в період 26 листопада – 7 грудня о 23:32 і прибуватиме до Хмельницького о 6:04.

А з Хмельницького поїзд відправлятиметься з 27 листопада по 8 грудня о 22:45 і прибуватиме до Києва о 5:20.

На які дати запустять додаткові поїзди на Львівщину

В Укрзалізниці також наголосили, що призначають додатковий поїзд №159/160 Київ – Трускавець.

"Поїзд відправлятиметься з Києва 30 листопада та 7 грудня о 10:18 та прибуватиме до Трускавця о 19:35. У зворотному напрямку, з Трускавця, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 8:52 та прибуватиме до столиці о 18:10", – написали у компанії.

Також там знайшли можливість додати і рейс поїзда №191/192 Київ – Львів.

Поїзд відправлятиметься з Києва 1 та 8 грудня о 08:18 та прибуватиме до Львова о 14:59. У зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 14:14 та прибуватиме до столиці о 21:33.