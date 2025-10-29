Військовий потяг пішов під укіс: під Токмаком ГУР і партизани провели успішну операцію

Унаслідок дій партизанів і ГУР під окупованим Токмаком з рельсів зійшов військовий потяг окупантів. Він був завантажений різним озброєнням.

Партизани пошкодили близько 70 метрів залізничного шляху, паралізувавши рух на ділянці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО України, "АТЕШ" і Андрющенко Time.

Що відомо про операцію партизанів ГУР?

Перед світанком 26 жовтня на залізничній ділянці між тимчасово окупованими населеними пунктами Чернігівка та Стульневе Бердянського району Запорізької області партизани підірвали частину залізничного шляху.

Внаслідок цього ворожий потяг, набитий військовим спорядженням, пішов під укіс.

Пошкоджено близько 70 метрів шляху – рух на ділянці паралізовано. Лежати уздовж і поперек колій залишився військовий потяг окупантів. Це локомотив, три залізничні платформи і щонайменше 9 вантажних вагонів.

Водночас рух "АТЕШ" повідомив про знищення релейного щитка, що забезпечував управління рухом на цьому напрямку.

Під Токмаком пішов під укіс потяг окупантів

