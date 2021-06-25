Поїзд УЗ відправився раніше графіка: без пасажирів, але з їхніми речима – що сталося

На Укрзалізниці трапився курйозний інцидент. Потяг Київ – Івано-Франківськ відправився з львівського вокзалу раніше запланованого. Речі пасажирів залишилися у вагонах.

Цей потяг протягом свого маршруту зупиняється лише на одній проміжній станції – Львів. Там він стоїть упродовж 20 хвилин.

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"Пишуть, що потяг №750 мав чекати віденський вагон у Львові через запізнення, але поїхав раніше, не дочекавшись анонсованого часу прибуття", – написав у фейсбуці Артем Вовкобой.

Речі пасажирів залишились в потязі. Пасажирам говорять, що "може оплатять проїзд, але якщо вийде",

– уточнив він.

Й додав, що раніше стикався з ситуацією, коли через запізнення потягу встановлювали новий час прибуття та відправлення, міняли його на табло, але фактично він їхав раніше.

Що кажуть в Укрзалізниці

У коментарі до цього допису пояснити те, що трапилося, спробував Олександр Перцовський, виконувач обов'язків члена правління Укрзалізниці. За його словами, потяг "притримали", аби дочекатись 16 пасажирів із рейсу з Відня. "Можливості наверстати час у дорозі, аби всі прибули потім до столиці плюс-мінус вчасно, є", – запевнив посадовець.

Він підкреслив, що пасажирам оголосили орієнтовний час затримки та наголосили, що потрібно слідкувати за повідомленнями про новий час. Врешті, час затримки вдалося скоротити, про це одразу оголосили.

Всі сіли й поїхали, "загубились" 2 пасажири-студенти. Таке буває, але чекати кожного, на жаль, потяг також не може,

– додав Перцовський.

Він запевнив, що Укрзалізниця підтримує зв'язок із "загубленими" пасажирами, а з їхніми речима все гаразд – незабаром їх передадуть власникам. Посадовець пообіцяв, що УЗ попрацює над оголошеннями, аби уникнути таких ситуацій у майбутньому. Також компанія перевірить інформацію щодо не зовсім коректної комунікації провідників.