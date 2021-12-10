Поза конкурсом: Офіс генпрокурора замовив антикорупційний форум декоратору "Кварталу 95"

Офіс генерального прокурора замовив організацію Міжнародного антикорупційного форуму без конкурсу. ФОП, який отримав замовлення, зареєстрований лише 3 місяці тому.

До речі, раніше він співпрацював зі студією "Квартал 95". За даними сайту держзакупівель Prozorro, заступник генпрокурора Роман Говда підписав два договори із ФОПом Олійником Віталієм Петровичем. Це відбулося 30 листопада.

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В обидвох документах мовиться про оформлення й матеріального забезпечення зал у КВЦ "Парковий". Саме там відбувався форум. Відкритий тендер не провели. Тим часом ціна послуг Олійника становила 399,9 тисячі.



Послуги, замовлені у першому договорі / Prozorro



Послуги, замовлені у другому договорі / Prozorro

Що відомо про Олійника

Віталій Олійник – житель Броварів. Як ФОП він зареєструвався лише у вересні 2021 року.

Тим часом дані спеціалізованих програм свідчать: номер Олійника підписували з позначками, які можуть свідчити про співпрацю з "Кварталом 95".

Зокрема, Олійника позначали як "Виталий Декорации Квартал", "Декоратор 95", "Декор Лига Смеха", "Виталий от Кошевого (актор "Кварталу 95" – 24 канал).



Як підписують номер Олійника / "Українська правда"

В Офісі генпрокурора заявили, що уклали договори без проведення закупівлі через "стислі терміни підготовки заходу".