Позаду – 9 років війни, попереду – перемога: Зеленський привітав ЗСУ зі святом з вулиць Києва

Президент України 6 грудня привітав наших захисників із Днем ЗСУ.

Володимир Зеленський звернувся до українців 5 грудня 2023 року. Він привітав Збройні Сили зі святом.

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День Незламних

Президент України з вулиць Києва до Стіни пам'яті тих, хто віддав життя за Україну. Він наголосив, що 6 грудня – день Сміливих та Незламних. Він наголосив, що кожен повинен відвідати це місце та "подивитись нашим захисникам в очі та просто помовчати".

У цій тиші тоді просто подумати, усвідомити та порівняти цей ранок та той, який був 651 день тому,

– сказав президент.

Він пригадав, що було гучно та страшно, але страх програв і тепер про нас почув весь світ. Він закликав пригадати, як було важко тоді та, як не соромно тепер та пам'ятати завдяки кому це стало можливим. Він також знову повторив, що ми захищаємо своє.

Президент сказав, що сьогодні більшість з нас має можливість працювати та жити у своїх містах завдяки тому, що на цих вулицях є блокпости та укріплення, але вони, на щастя, наші.

В нас є ті, хто довів і доводить буде по-нашому. Доводить щоденно. Ті, хто б'ється за нас на передовій, в окопах, танках, літаках. У всіх родах військ та у кожній бригаді. На нашому Сході, нашому Півдні, нашій Півночі та по всій території нашої країни,

– сказав Зеленський.

Володимир Зеленський привітав ЗСУ зі святом: дивіться відео