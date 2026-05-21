"Вони полюють і вбивають цивільних на вулицях": Мельник закликав позбавити Росію членства в ООН

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник закликав переглянути статус Росії в Раді Безпеки ООН. Він наголосив, що війна супроводжується різким зростанням жертв.

За його словами, "перші чотири місяці цього року стали найсмертоноснішим періодом для українського цивільного населення за весь час". Про це розповідає кореспондент "Укрінформу" у Нью-Йорку.

Яку заяву зробив Мельник?

Під час дебатів Ради Безпеки ООН щодо захисту цивільних у збройних конфліктах Андрій Мельник заявив, що чинна роль Росії в органі потребує перегляду через її дії в Україні. Він наголосив на суттєвому погіршенні ситуації з безпекою цивільних.

"За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, у період із січня по квітень 2026 року кількість жертв серед цивільних зросла на 21% порівняно з аналогічним періодом минулого року та на 93% – порівняно з 2024 роком", – зазначив він.

Окремо Мельник описав тактику атак російських військ проти цивільної інфраструктури.

Російські оператори дронів навмисно полюють і вбивають цивільних на вулицях, атакуючи звичайних людей, машини швидкої допомоги, а також гуманітарний транспорт,

– сказав він.

Український постпред також звернув увагу на ситуацію на тимчасово окупованих територіях. Він заявив про практики незаконних затримань, катувань та зникнень, які, за його словами, стали елементом окупаційної політики.

Мельник згадав й про масову депортацію українських дітей.

"Понад 20 тисяч українських дітей були незаконно депортовані або примусово переміщені Росією", – наголосив він, додавши, що значна частина з них зазнає індоктринації та спроб зміни ідентичності.

Підсумовуючи виступ, дипломат підкреслив необхідність притягнення до відповідальності за порушення міжнародного права. Адже "юридичні зобов’язання щодо захисту цивільного населення залишатимуться декларативними, якщо воєнні злочини не матимуть наслідків". Він закликав держави-члени ООН розглянути реальні механізми для зміни статусу Росії в Раді Безпеки.

Небензі скаржився в ООН на атаку по Москві: як відповів Мельник?

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник різко відповів російському дипломату Василю Небензі під час засідання Ради Безпеки. Коментуючи скарги щодо атак на Москву, він заявив, що Росія відчуває наслідки власної агресії.

Мельник наголосив, що українські сили завдають ударів виключно по військових об’єктах. За його словами, це є "бумерангом", який повертається у відповідь на розв’язану Кремлем війну.

Дипломат підкреслив, що Україна не атакує цивільну інфраструктуру та дотримується міжнародних правил ведення війни. Він також закликав держави-члени ООН посилити санкційний тиск на Москву.

Окремо Мельник наголосив на необхідності перекрити постачання компонентів, які використовуються Росією для виробництва озброєння. Засідання Ради Безпеки було скликане після чергових масованих російських ударів по українських містах.