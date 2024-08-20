Рада проголосувала за законопроєкт про позбавлення зрадників держнагород

У вівторок, 20 серпня, Верховна Рада проголосувала за низку важливих законопроєктів. Зокрема, парламент підтримав позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду Росії.

За відповідний проєкт закону проголосували у першому читанні. На нього чекає допрацювання та голосування у другому читанні.

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Позбавлення державних нагород

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №11410, що стосується позбавлення державних нагород зрадників України. Підтримав таке рішення 341 народний обранець.

Для цього передбачається нове додаткове покарання в КК – позбавлення державних нагород, і визначаються злочини, за які це може мати місце. В КПК визначається що суд під час вироку має визначити, чи є підстави позбавляти особу державних нагород,

– пояснив нардеп Ярослав Железняк.

Він додав, що у випадку ухвалення позбавити держнагород можуть за рішенням РНБО.

Законопроєкт про позбавлення нагород зрадників / Ярослав Железняк

До слова, також цього дня Рада прийняла у другому читанні законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних з РПЦ. Цей законопроєкт дає підґрунтя до ліквідації УПЦ МП в Україні. За це в другому читанні виступили 265 депутатів.