У Києві горіла багатоповерхівка, є загиблий : у ДСНС розповіли деталі
- У Києві сталася пожежа в дев'ятиповерхівці на вулиці Тростянецькій, загинув чоловік, евакуйовано 20 осіб.
- Пожежу ліквідували за 20 хвилин, у гасінні брали участь 15 рятувальників та 4 одиниці техніки, причина займання встановлюється.
У вівторок, 8 квітня, рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в житловій багатоповерхівці. На місці вони виявили тіло чоловіка та евакуювали з верхніх поверхів 20 осіб.
Пожежа відбулася в дев'ятиповерхівці на вулиці Тростянецькій, що у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.
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Що відомо про пожежу в столиці
Повідомляється, що загоряння сталося на четвертому поверсі житлової дев'ятиповерхівки. Горів балкон із розповсюдженням в кімнату.
Пожежники виявили тіло чоловіка / Фото ДСНС
Рятувальники дізналися про пожежу о 17:51, а ліквідували її о 18:11. На місці працювали 15 рятувальників та 4 одиниці спеціально пожежно-рятувальної техніки.
За словами пресслужби ДСНС у Києві, причину займання встановлюватимуть правоохоронці.
Тиждень тому, 2 квітня, пожежа сталася на першому поверсі житлового будинку за вулицею Велика Васильківська в столиці. Тоді зазначали, що загоряння відбулося у закладі громадського харчування.