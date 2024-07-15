У Києві в бізнес-центрі виникла пожежа: є постраждалі
Джерело:КМДА
У Києві сталася пожежа в бізнес-центрі. Власне, займання фіксували в бізнес-центрі у Печерському районі столиці.
Відомо, що,на жаль, є потерпілі. У КМДА розповіли деталі інциденту.
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У київському бізнес-центрі сталася пожежа
У столичних телеграм-каналах повідомляли, що близько 18:30 виникла пожежа на одному з поверхів в БЦ "Карнегі Центр", що на Кловському узвозі, 7а.
У КМДА зазначили, що пожежа сталася в бізнес-центрі у Печерському районі. Там підкреслили, що рятувальники виявили двох потерпілих. Відомо, що їм медичні працівники надали допомогу на місці.
На щастя, вогнеборцям вдалося ліквідували пожежу.
У КМДА вказали, що за попередньою інформацією загоряння сталося в електрощитовій 17-ти поверхової будівлі бізнес-центру.
Пожежа у бізнес-центрі Києва: дивіться відео