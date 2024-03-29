Хмарочос нагадував смолоскип: у Бразилії спалахнула 25-поверхівка – моторошне відео пожежі

Моторошна пожежа спалахнула у Бразилії пізно ввечері 28 березня. Загорівся дах 25-поверхової споруди, яку зводили у районі Торре, на західній стороні Ресіфі, що у штаті Пернамбуку.

Тоді пожежна служба Ресіфі сповістила, що отримала виклик та відправила на місце події команди, щоб приборкати полум'я. Відомо, що пожежникам допоміг дощ, який розпочався. Вже станом на ранок 29 березня пожежу вдалося взяти під контроль.

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Пожежа спалахнула на 25 поверсі

Звернімо увагу, що споруда розташована на перехресті вулиць Руа Реал да Торре та Руа Падре Анчієта. Площа будівництва, згідно з документами, становить близько 17 тисяч квадратних метрів. А сам проєкт містить 33 поверхи та передбачає, що будівля мала б сягати 90 метрів у висоту.

На відео можна побачити, що пожежа спалахнула на даху та почала поширюватися на нижні поверхи.

Про пожежу у мережі X написала губернатор Ракель Ліра.

Разом з силами громадської безпеки я стежу за ситуацією з палаючою будівлею, що будується в районі Торре в Ресіфі. Пожежна бригада працює на місці події і переконується, що всі люди, які живуть в цьому районі, в безпеці,

– зазначила вона.

Міський голова Ресіфі Жоао Кампос також відреагував на пожежу у соцмережах.

Моторошна пожежа спалахнула у 25-поверхівці: дивіться відео

Що могло стати причиною пожежі

Як ми зазначили, спалахнула вона у будинку, який ще зводили. А причиною пожежі могло стати коротке замикання, повідомив секретар соціального захисту штату Пернамбуку Алессандро Карвальо. За даними пожежної бригади, минулося без жертв.

Спочатку виникло побоювання, що будівля може завалитися через пожежу. Втім, секретар зазначив, що така можливість виключена.

Згідно з домовленістю, досягнутою з інженером, відповідальним за роботи, немає ніякого ризику для конструкції будівлі,

– сказав Карвалью.

Відомо, що на момент пожежі у споруді перебував лише охоронець. Але він встиг покинути її, коли спалахнуло полум'я.

Також зі своїх осель евакуювали мешканців сусідніх будинків. Це зробили, щоб уникнути можливої шкоди від вдихання диму або ризику розповсюдження вогню.