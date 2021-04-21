На Чернігівщині 3-річні двійнята постраждали в пожежі: одна дитина загинула

У Борзнянському районі на Чернігівщині в страшній пожежі постраждали близнята. Діти, ймовірно, бавилися сірниками, поки нікого із дорослих вдома не було.

Врятувати трирічного хлопчика не вдалося. Його сестричка у важкому стані в реанімації.

Дивыться ще Діти підпалили пам'ятник паровозу в Харкові: вони намагалися його запустити

Пожежа, в якій загинула дитина

Займання сталося вдень 20 квітня у будинку в селі Високому.

На час прибуття рятувальників у будинку було щільне задимлення.

Ще до прибуття пожежників із задимленого будинку сусіди винесли 3-річного хлопчика та його сестричку-близнючку.

Хлопчика врятувати не вдалося. Медики констатували смерть дитини.

Рятувальники о 16:35 пожежу локалізували та о 17:02 остаточно ліквідували. Вогнем пошкоджено диван та домашні речі.

У якому стані 3-річна дівчинка

Дівчинку у вкрай тяжкому стані відвезли у реанімацію.

Вона отруїлася чадним газом і отримала опіки тіла ІІ – ІІІ ступенів.

У дівчинки обгоріли 30% тіла, вона отримала опіковий шок.

Як з'ясувалося, того дня мати пішла до садочка по старшу дитину. Двоє близнят залишилися вдома наодинці. Ймовірніше за все, припускають рятувальники, діти вигадали небезпечні ігри з сірниками. Через це і виникла пожежа.