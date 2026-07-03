Вогняний смерч: у ДСНС показали кадри пожежі у Чорнобильській зоні

У Чорнобильській зоні тривають масштабні пожежі. Рятувальники намагаються не допустити її поширення.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Що кажуть у ДСНС?

Нагадаємо, пожежі у Чорнобильській зоні тривають з 25 червня. Через сильний вітер і високу температуру утворився вогняний смерч.

Рятувальникам постійно загрожують вітер, пил та полум'я, що зливаються в одну нищівну силу. Проте їм вже багато днів вдається стримати вогонь та не дати йому поширитися далі.

Вогняний смерч у Чорнобильській зоні: дивіться відео

Що відомо про пожежу?

Лісові пожежі у Чорнобильській зоні відчуження виникли внаслідок падіння уламків російських безпілотників. Радіаційний фон залишається в нормі, проте через задимлення в Києві та частині Київської області регулярно фіксуються погіршення якості повітря та видимості.

Для доступу до осередків займання використовують важку інженерну техніку та прокладають мінералізовані смуги, які стримують поширення вогню. У ДСНС зазначали, що роботи ускладнює висока температура в зоні пожеж.