У Дагестані спалахнула пожежа у готелі "Київ"
Готель "Київ" горів вночі 30 вересня по всій площі в дагестанському Хасавюрті. У номерах могли перебувати люди.
Відповідні відео оприлюднили у мережі, пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ. На оприлюднених кадрах видно масштабне полум'я.
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У Дагестані сталася пожежа
За словами місцевих жителів, пожежа почалася з кафе і швидко поширилася на будівлю готелю. Співробітники закладу здійснювали евакуаційні заходи, але в номерах, згідно з попередніми на той момент даними, могли перебувати ще люди.
В Одному із готелів Дагестану сталося загоряння: дивіться відео
Повідомлялося, що всередині можуть бути балони з газом. Інформації про постраждалих вказано не було. Зазначається, що люди, аби врятуватися вистрибували з вікон будівлі. Триповерхова будова була повністю охоплена полум'ям.
Пожежа у готелі "Київ" у Дагестані: дивіться відео
Готель розташований на вулиці Омар-Гаджі Шахтаманова в Хасавюрті. За попередніми даними, була можливість поширення пожежі на сусідні будівлі. Пізніше рятувальники повідомили, що пожежу у готелі Хасавюрту вдалося ліквідувати, вісім осіб самостійно вийшли з приміщення.
На місце прибули рятувальники: дивіться відео
За попередніми даними, площа загоряння сягала 625 квадратних метрів.