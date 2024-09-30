У Дагестані спалахнула пожежа у готелі "Київ"

Готель "Київ" горів вночі 30 вересня по всій площі в дагестанському Хасавюрті. У номерах могли перебувати люди.

Відповідні відео оприлюднили у мережі, пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ. На оприлюднених кадрах видно масштабне полум'я.

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У Дагестані сталася пожежа

За словами місцевих жителів, пожежа почалася з кафе і швидко поширилася на будівлю готелю. Співробітники закладу здійснювали евакуаційні заходи, але в номерах, згідно з попередніми на той момент даними, могли перебувати ще люди.

В Одному із готелів Дагестану сталося загоряння: дивіться відео

Повідомлялося, що всередині можуть бути балони з газом. Інформації про постраждалих вказано не було. Зазначається, що люди, аби врятуватися вистрибували з вікон будівлі. Триповерхова будова була повністю охоплена полум'ям.

Пожежа у готелі "Київ" у Дагестані: дивіться відео

Готель розташований на вулиці Омар-Гаджі Шахтаманова в Хасавюрті. За попередніми даними, була можливість поширення пожежі на сусідні будівлі. Пізніше рятувальники повідомили, що пожежу у готелі Хасавюрту вдалося ліквідувати, вісім осіб самостійно вийшли з приміщення.

На місце прибули рятувальники: дивіться відео

За попередніми даними, площа загоряння сягала 625 квадратних метрів.