У Львові загорівся дитячий будинок сімейного типу: чи є постраждалі

Ввечері 16 квітня у дитячому будинку сімейного типу у Львові сталося загоряння. У цей час вихователька та діти були надворі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

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Що відомо про пожежу у дитячому будинку

Загоряння у дитячому будинку на Тракті Глинянському у Львові сталося близько 19:00. У цей час діти та мама-вихователька були на вулиці, тому, на щастя, ніхто не постраждав.

Зазначається, що рятувальники оперативно прибули на місце та вже ліквідували займання. Причини пожежі та характер пошкоджень ще з’ясовують фахівці.

За словами в.о. керівника управління "Служба у справах дітей" Володимира Фридрака, будинок після займання потребує невеликого ремонту, відтак на цей період діти з мамою-вихователькою житимуть у іншому, комфортному житлі,

– повідомили у міській раді.

Пожежа у дитячому будинку у Львові / Львівська міська рада

Дитячий будинок сімейного типу Катерини Долгової функціонує з 2014 року. Тут проживає мама-вихователька разом із 9 дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.