Увечері 3 грудня у Росії пасажирський літак авіакомпанії Red Wings вилетів із Москви до Пхукету. Проте невдовзі повернувся в аеропорт Домодєдово через те, що в нього спалахнув двигун.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пропагандистське росЗМІ "ТАСС".

Що відомо про поламання літака в Росії?

У середу, 3 грудня, літак Boeing 777 російської авіакомпанії Red Wings виконував рейс із Москви до Пхукету. За даними росЗМІ, на борту перебували 412 пасажирів та 13 членів екіпажу.

Майже відразу після зльоту пілоти помітили загоряння першого двигуна та проінформували про це диспетчерів. Пожежу нібито вдалось ліквідувати системою пожежогасіння.

Екіпаж все ж оголосив сигнал лиха і "безпечно" приземлився в аеропорту вильоту – Домодєдово.

Зазначається, що на території аеропорту оголошували тривогу аварійно-рятувальної служби. За даними "Росавіації", ніхто не постраждав.

Які наслідки останніх аварій з літаками?