Спалахнув газопровід "Дружба" на Мукачівщині: місцеві чули сильний вибух
- На Закарпатті сталась пожежа на магістральному газопроводі "Дружба", яку рятувальники вчасно локалізували та ліквідували.
- Для ліквідації наслідків залучено 21 рятувальника та 7 одиниць спецтехніки, а газопостачання для населення не припиняли.
На Закарпатті сталась пожежа на магістральному газопроводі "Дружба". Рятувальникам вдалось вчасно локалізувати та ліквідувати осередок загоряння.
Про це інформує 24 Канал із посиланням на допис журналіста Віталія Глаголи.
Дивіться також На Закарпатті 15-річний водій потрапив у ДТП: загинула його подруга-школярка
Що відомо про інцидент на Закарпатті?
Вночі 29 грудня на одній з ділянок магістрального газопроводу "Дружба" неподалік села Росош спалахнула пожежа. Повідомлення про надзвичайну ситуацію надійшло до ДСНС о 05:29.
Рятувальники зазначили, що сталось загоряння газової труби, а не компресорної станції "Росош".
За словами місцевих мешканців, перед пожежею було чутно гучний вибух, а полум'я було видно з боку Сваляви та навколишніх сіл Хустського району.
Близько 07:15 фахівцям вдалось перекрити вентиль газопроводу – це значно зменшило інтенсивність загоряння.
Для ліквідації наслідків загоряння було залучено 21 рятувальника та 7 одиниць спецтехніки. Водночас рятувальникам вдалось не допустити поширення вогню на лісовий масив, житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Газопостачання для населення не припиняли.
Наразі правоохоронці встановлюють причини займання.
Палає газопровід "Дружба": дивіться відео
На Закарпатті прогримів вибух: дивіться відео
Які новини нещодавно сколихнули Закарпаття?
На Закарпатті 15-річний водій в'їхав у припарковану вантажівку, загинула його 15-річна подруга. Поліція відкрила кримінальне провадження, однак через вік водія суд не обрав запобіжний захід, триває досудове розслідування. Ймовірно, за вчинок сина відповідатимуть батьки.
23 липня четверо підлітків – 13, 14, 16 і 17 років – заманили жінку під міст. Там, застосувавши силу, зірвали золоті прикраси, забрали готівку й по черзі зґвалтували. Суд присудив злочинцям 7 років ув'язнення.
На Мукачівському пункті пропуску мобілізований адвокат протаранив шлагбауми на кордоні з Угорщиною, травмувавши прикордонника, і втік до Угорщини.