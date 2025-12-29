Спалахнув газопровід "Дружба" на Мукачівщині: місцеві чули сильний вибух

На Закарпатті сталась пожежа на магістральному газопроводі "Дружба". Рятувальникам вдалось вчасно локалізувати та ліквідувати осередок загоряння.

Про це інформує 24 Канал із посиланням на допис журналіста Віталія Глаголи.

Що відомо про інцидент на Закарпатті?

Вночі 29 грудня на одній з ділянок магістрального газопроводу "Дружба" неподалік села Росош спалахнула пожежа. Повідомлення про надзвичайну ситуацію надійшло до ДСНС о 05:29.

Рятувальники зазначили, що сталось загоряння газової труби, а не компресорної станції "Росош".

За словами місцевих мешканців, перед пожежею було чутно гучний вибух, а полум'я було видно з боку Сваляви та навколишніх сіл Хустського району.

Близько 07:15 фахівцям вдалось перекрити вентиль газопроводу – це значно зменшило інтенсивність загоряння.

Для ліквідації наслідків загоряння було залучено 21 рятувальника та 7 одиниць спецтехніки. Водночас рятувальникам вдалось не допустити поширення вогню на лісовий масив, житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Газопостачання для населення не припиняли.

Наразі правоохоронці встановлюють причини займання.

