У київському гідропарку сталася пожежа під час атаки "Шахедів": що каже влада

Під час дронової атаки на пляжі гідропарку у Дніпровському районі у Києві спалахнула пожежа. Як повідомили рятувальники, на місці сталося загоряння дерев'яної будівлі.

Водночас пожежа не виникла внаслідок атаки "Шахедами" на столицю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника КМВА Тимура Ткаченка.

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Які деталі про пожежу відомі

Головне управління ДСНС України у Києві повідомило, що у п'ятницю, 23 травня, о 22:48 надійшло повідомлення про пожежу на території Гідропарку, спалахнула дерев'яна будівля. Вже о 23:24 загоряння площею 60 квадратних метрів ліквідували.

Крім вищезгаданого, там додали, що жертв чи постраждалих внаслідок інциденту немає. Водночас уточнили, що причину загоряння встановлюватимуть правоохоронці. Рятувальники також оприлюднили відповідні кадри з місця події.

Пожежа у Дніпровському районі / Фото ДСНС Києва

Також загоряння, яке виникло просто в момент дронової атаки прокоментував керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Пожежа у Дніпровському районі НЕ повʼязана з ворожою атакою. На місці працюють служби. Причини встановлюються,

– написав посадовець.

Водночас нагадаємо, що через атаку постраждав Броварський район. Поранено чоловіка 54 років та жінку 50 років, у них – осколкові поранення стегна. Їх госпіталізували до лікарні. Також пошкоджено приватний будинок та автомобіль.