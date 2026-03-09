Масштабна пожежа у Глазго охопила будівлю XIX століття: паралізовано залізничний рух

У Глазго 8 березня спалахнула історична чотириповерхова будівля XIX століття. Пожежа знищила її та спричинила проблеми у русі поїздів у Шотландії.

Про масштаби та наслідки пожежі повідомили у Тhe Guardian.

Які причини та наслідки пожежі у Глазго?

За даними видання, сильна пожежа спалахнула увечері 8 березня на Юніон-стріт у центрі Глазго. Вогонь з першого поверху поширився на усю комерційну будівлю поруч із залізничним вокзалом. Зазначається, що зведена вона була ще у 1851 році.

Пожежа біля вокзалу у Глазго: дивіться відео

Унаслідок сильного займання конструкції будівлі почали руйнуватись та згодом обвалились. Повідомлень про постраждалих рятувальники не отримували.

Через загрозу поширення вогню роботу Центрального вокзалу Глазго призупинили. Наразі поїзди не курсують деякими платформами або не зупиняються на них. У компанії Network Rail прогнозують, що перебої у русі можуть тривати до кінця доби 9 березня.

Руйнування у Глазго після пожежі / Фото з X Iain Masterton

Вогонь ліквідували за 5 годин. До робіт залучили понад 60 рятувальників, 12 пожежних машин та спеціальні підйомники.

Ліквідація пожежі у Шотландії: дивіться відео

Вогнеборці намагались запобігти поширенню полум'я та захистити сусідні будівлі, зокрема готель і Каледонські палати.

