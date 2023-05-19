У Києві над ТЦ "Республіка" – чорний дим: що відбувається
ЗМІ повідомляли, що в Києві у Голосіївському районі у небі видніється чорний стовп диму. Згодом у Державній службі з надзвичайних ситуацій прокоментували це.
У п'ятницю, 19 травня, у мережі з'явились повідомлення про те, що у небі над торговим центром "Республіка", що на Кільцевій дорозі, "щось горить". Журналісти 24 Каналу зв'язались з пресслужбою ДСНС, аби дізнатися більше про ситуацію.
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Що відомо
Як зазначила речниця ДСНС Київської області Світлана Водолага, станом на 16:55, 19 травня, повідомлення про пожежу до рятувальників не надходили.
Водночас анонімні інформаційні ресурси запевняють, що палають побутові приміщення, внаслідок чого над містом видно величезний стовп диму.
Дим у Голосіївському районі столиці / фото з телеграм-каналів
Дим над ТЦ "Республіка": дивіться відео з телеграм-каналів
Пожежі: останні новини
- Ввечері 18 травня в Дніпровському районі Києва спалахнула масштабна пожежа, про що першими повідомили ЗМІ. Рятувальники оперативно прибули на місце події та згодом ліквідували усі наслідки займання.
- Того ж дня в Казані, що в Росії, невідомі підірвали залізницю, через що сталось масштабне загорання обладнання. Також внаслідок цього був затриманий рух 5 вантажних поїздів та в правоохоронних органах ворожої держави розпочалась істерика. Окупанти, зокрема, волали про те, що усіх винуватців "обов'язково знайдуть".
- Разом з тим згадаємо, що в тимчасово окупованому Маріуполі 16 травня спалахнула пожежа в торговому центрі через цвітіння "бавовни". Дим було видно з усіх куточків населеного пункту.
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Як уникати пожеж: 6 порад
- Встановіть детектори диму в кожній кімнаті вашого будинку або квартири. Переконайтеся, що вони працюють належним чином. Перевіряйте їхні батарейки регулярно, замінюючи їх, якщо потрібно.
- Встановіть пожежні загородження на всіх рівнях будинку, особливо на сходах. Вони допоможуть уповільнити поширення вогню і нададуть додатковий час для евакуації під час пожежі.
- Не нехтуйте правилами пожежної безпеки, якщо ви курите або використовуєте свічки. Ніколи не залишайте свічки без нагляду і не куріть у ліжку або у місцях, де є ризик загоряння.
- Перевіряйте розетки, електричні кабелі та прилади на наявність ознак пошкодження або перегріву. Не перевантажуйте електричні кола і не використовуйте подовжувачі тривалий час.
- Не залишайте кухню без нагляду, коли ви готуєте, особливо при використанні газової плити. Вимикайте всі прилади після їхнього використання і переконайтеся, що плита вимкнена.
- Зберігайте розчинники, лаки, фарби та інші легкозаймисті матеріали в добре провітрюваному місці – якомога далі від вогню або інших джерел тепла.