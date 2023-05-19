У Києві над ТЦ "Республіка" – чорний дим: що відбувається

19 травня 2023, 17:40
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ЗМІ повідомляли, що в Києві у Голосіївському районі у небі видніється чорний стовп диму. Згодом у Державній службі з надзвичайних ситуацій прокоментували це.

У п'ятницю, 19 травня, у мережі з'явились повідомлення про те, що у небі над торговим центром "Республіка", що на Кільцевій дорозі, "щось горить". Журналісти 24 Каналу зв'язались з пресслужбою ДСНС, аби дізнатися більше про ситуацію.

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Що відомо

Як зазначила речниця ДСНС Київської області Світлана Водолага, станом на 16:55, 19 травня, повідомлення про пожежу до рятувальників не надходили.

Водночас анонімні інформаційні ресурси запевняють, що палають побутові приміщення, внаслідок чого над містом видно величезний стовп диму.

Дим у Голосіївському районі столиці / фото з телеграм-каналів

Дим над ТЦ "Республіка": дивіться відео з телеграм-каналів

Пожежі: останні новини

  • Ввечері 18 травня в Дніпровському районі Києва спалахнула масштабна пожежа, про що першими повідомили ЗМІ. Рятувальники оперативно прибули на місце події та згодом ліквідували усі наслідки займання.
  • Того ж дня в Казані, що в Росії, невідомі підірвали залізницю, через що сталось масштабне загорання обладнання. Також внаслідок цього був затриманий рух 5 вантажних поїздів та в правоохоронних органах ворожої держави розпочалась істерика. Окупанти, зокрема, волали про те, що усіх винуватців "обов'язково знайдуть".
  • Разом з тим згадаємо, що в тимчасово окупованому Маріуполі 16 травня спалахнула пожежа в торговому центрі через цвітіння "бавовни". Дим було видно з усіх куточків населеного пункту.

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Як уникати пожеж: 6 порад

  1. Встановіть детектори диму в кожній кімнаті вашого будинку або квартири. Переконайтеся, що вони працюють належним чином. Перевіряйте їхні батарейки регулярно, замінюючи їх, якщо потрібно.
  2. Встановіть пожежні загородження на всіх рівнях будинку, особливо на сходах. Вони допоможуть уповільнити поширення вогню і нададуть додатковий час для евакуації під час пожежі.
  3. Не нехтуйте правилами пожежної безпеки, якщо ви курите або використовуєте свічки. Ніколи не залишайте свічки без нагляду і не куріть у ліжку або у місцях, де є ризик загоряння.
  4. Перевіряйте розетки, електричні кабелі та прилади на наявність ознак пошкодження або перегріву. Не перевантажуйте електричні кола і не використовуйте подовжувачі тривалий час.
  5. Не залишайте кухню без нагляду, коли ви готуєте, особливо при використанні газової плити. Вимикайте всі прилади після їхнього використання і переконайтеся, що плита вимкнена.
  6. Зберігайте розчинники, лаки, фарби та інші легкозаймисті матеріали в добре провітрюваному місці – якомога далі від вогню або інших джерел тепла.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак