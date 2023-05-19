У Києві над ТЦ "Республіка" – чорний дим: що відбувається

ЗМІ повідомляли, що в Києві у Голосіївському районі у небі видніється чорний стовп диму. Згодом у Державній службі з надзвичайних ситуацій прокоментували це.

У п'ятницю, 19 травня, у мережі з'явились повідомлення про те, що у небі над торговим центром "Республіка", що на Кільцевій дорозі, "щось горить". Журналісти 24 Каналу зв'язались з пресслужбою ДСНС, аби дізнатися більше про ситуацію.

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Що відомо

Як зазначила речниця ДСНС Київської області Світлана Водолага, станом на 16:55, 19 травня, повідомлення про пожежу до рятувальників не надходили.

Водночас анонімні інформаційні ресурси запевняють, що палають побутові приміщення, внаслідок чого над містом видно величезний стовп диму.

Дим у Голосіївському районі столиці / фото з телеграм-каналів

Дим над ТЦ "Республіка": дивіться відео з телеграм-каналів

Пожежі: останні новини

Ввечері 18 травня в Дніпровському районі Києва спалахнула масштабна пожежа, про що першими повідомили ЗМІ. Рятувальники оперативно прибули на місце події та згодом ліквідували усі наслідки займання.

Того ж дня в Казані, що в Росії, невідомі підірвали залізницю, через що сталось масштабне загорання обладнання. Також внаслідок цього був затриманий рух 5 вантажних поїздів та в правоохоронних органах ворожої держави розпочалась істерика. Окупанти, зокрема, волали про те, що усіх винуватців "обов'язково знайдуть".

Разом з тим згадаємо, що в тимчасово окупованому Маріуполі 16 травня спалахнула пожежа в торговому центрі через цвітіння "бавовни". Дим було видно з усіх куточків населеного пункту.

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