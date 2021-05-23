Греція у вогні: неподалік Афін продовжують гасити одну з найбільших пожеж за 30 років

Рятувальники та пожежники Греції вже четверту добу намагаються приборкати вогонь, що спалахнув у горах Геранея. Зауважимо, що це – лише за 90 кілометрів від Афін. Пожежу вже назвали однією з найбільших за останні 20 – 30 років.

За словами начальника пожежної охорони Стефаноса Колокуріса, наразі головний осередок вогню вдалося взяти під контроль.

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Пожежа у Греції: яка зараз ситуація

Колокуріс пояснив, що саме поліпшення погоди дозволило пожежникам взяти під контроль головний осередок вогню. Водночас "кілька активних і розсіяних" пожеж ще потрібно приборкати.

Він заявив, що вже незабаром "ситуація буде повністю під контролем".

Якого лиха наробила пожежа

На щастя, повідомлень про поранених не надходило. Однак кілька будинків таки були пошкоджені або зруйновані вогнем. Крім того, рятувальники евакуювали десятки сіл. У неділю міністри уряду повинні відвідати район Коринфської затоки, щоб оцінити масштаб збитку.

Однак чи не найбільше постраждала природа – приблизно 54% ​​густих і раніше охоронюваних соснових лісів були спалені.

Пожежа у Греції виникла ще ввечері 19 травня на невеликому приморському курорті на півострові Пелопоннес.

Нищівна пожежа у Греції / Фото Getty Images