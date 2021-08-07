Справжній апокаліпсис: у США повністю вигоріло місто Грінвіл – моторошне відео

У Каліфорнії вирують масштабні пожежі, під удар стихії потрапив Грінвіл. Мешканців евакуювали, а з міста мало що залишилось.

Полум'я майже повністю знищило історичний центр крихітного містечка у Північній Каліфорнії. Замість багатьох будинків – гори попелу.

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Деяким зі зруйнованих будівель – понад сотня років

Знищено АЗС, церкву, готель, музей та бари. Деяким зі зруйнованих будівель – більше ніж сотня років.

Вогонь спалив увесь наш центр. Наші історичні будинки, наші домівки, малі підприємства та школи. Усе втрачено,

– написав житель округа Плумас Кевін Госс.

На північному заході пожежні бригади рятують від стихії місто Честер. У кількох округах тисячі людей отримали наказ евакуюватись через загрозу.

Наразі інформації про жертв пожежі та потерпілих немає.

Дивіться моторошні кадри з Грінвіла:

Фото наслідків пожежі / Фото Washington Post:

Причини пожежі розслідують

Пожежа спалахнула 14 липня. Полум'я вже поширилось на понад 1300 квадратних кілометрів. Наразі масштаб пожежі оцінюють як третій за величиною в історії Каліфорнії. Причини займання розслідують, не виключають, що таке лихо могли спричинити іскри – коли дерево упало на електричні дроти.