У Києві спалахнула пожежа у багатоквартирному будинку: верхні поверхи охопив дим
Пожежа спалахнула у багатоквартирному будинку у Києві ввечері 17 червня. Очевидці зняли відео, на якому можна побачити, що дим охопив верхні поверхи.
За наявною інформацією, горить квартира у багатоповерхівці на проспекті Червоної калини. Журналісти 24 Каналу намагалися отримати коментар щодо надзвичайної ситуації.
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У ДСНС зазначили, що наразі не можуть коментувати пожежу у багатоповерхівці. Щойно ми отримаємо додаткову інформацію, неодмінно проінформуємо вас.
Горить квартира у багатоповерхівці у Києві: дивіться відео
Зауважимо, що на початку червня потужна пожежа спалахнула під Києвом. Очевидці розповідали, що дим можна було бачити навіть на Хрещатику.
Що відомо про пожежу під Києвом
Відомо, що 4 червня розгорілося масштабне полум'я у Вишгороді. Тоді повідомляли, що у полі загорілися пластикові труби. Тоді на місце інциденту вирушили правоохоронці та спецслужби.
Попередньо в полі горять пластикові труби. На місці працюють рятувальники та поліцейські. Постраждалих немає,
– написали у поліції.
У соцмережах тоді почали з'являтися відео. На них можна було бачити, що величезний стовп диму здійнявся у небо над Київщиною. Він був настільки масивним і густим, що бачили його навіть у самісінькому центрі столиці.
Нагадаємо, що 16 червня росіяни завдали масованого ракетного удару по столиці. По ній ворог випустив 6 "Калібрів" і 6 "Кинджалів". Внаслідок цього постраждали мирні мешканці.
Серед постраждалих – 82-річна жінка
Відомо, що постраждали через ракетний обстріл 82-річна жінка, а також двоє дітей. Крім того, пошкоджень зазнали 30 будинків. Про це повідомив голова Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов. За його словами, жінку поважного віку відкинуло ударною хвилею.
У ДСНС уточнили наслідки ракетного удару. За наявними даними, повністю зруйновані 3 житлові будинки, а пошкоджень зазнали 15 житлових і 2 господарчі споруди.
Також рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу приватного будинку. Вогонь розгорівся на площі у 50 квадратних метрів.