У Києві спалахнула пожежа в приватному секторі Деснянського району
- Пожежа сталася 18 січня в господарчій будівлі приватної садиби на вулиці Миру в Деснянському районі Києва.
- Пожежу ліквідували о 20:01 на площі 80 квадратних метрів, жертв і постраждалих немає.
У столиці ввечері 18 січня сталося загоряння в господарчій будівлі Деснянського району. Рятувальники ліквідували пожежу.
Про це пише 24 Канал із посиланням Головне управління ДСНС України у Києві.
Дивіться також Палав об'єкт інфраструктури: Росія вкотре вдарила по енергетиці Одещини
Що відомо про пожежу в Києві 18 січня?
Увечері в неділю, 18 січня, у мережі почали з'являтися повідомлення про пожежу в Києві. Згодом у ДСНС розповіли деталі події.
Рятувальники ліквідували пожежу / Фото ДСНС Києва
Повідомлення про загоряння господарчої будівлі на території приватної садиби на вулиці Миру надійшло о 17:32 18 січня. Ліквідували пожежу о 20:01 на площі 80 квадратних метрів.
Рятувальники підкреслили, що жертв і постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
Які пожежі фіксували в Україні останнім часом?
Нагадаємо, в Оболонському районі Києва ввечері 12 січня сталася пожежа на одному з ринків. Як розповіли в ДСНС, полум'я перекинулося на поруч розташовані торгові кіоски. Загалом площа займання сягнула 150 квадратних метрів.
Крім того, 9 січня у Львові у п'ятиповерховому будинку на Левандівці стався вибух, який спричинив масштабну пожежу. О 22:20 рятувальники ліквідували пожежу. За даними ДСНС, вогонь охопив площу близько 40 квадратних метрів.