Дарницький район Києва затягнуло димом: у ДСНС пояснили, що загорілося

У Києві сталася сильна пожежа у Дарницькому районі біля парку "Озеро Лебедине". Димом від вогню затягнуло увесь район.

У середу, 10 травня, місцеві телеграм-канали опублікували кадри пожежі поблизу парку. Як видно на кадрах, загорівся очерет. У коментарі 24 Каналу помічниця речниці ДСНС у місті Київ розповіла деталі інциденту.

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У Дарницькому районі загорівся очерет

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу поблизу "Озера Лебединого", що у Дарницькому районі Києва. На місце інциденту приїхали 5 рятувальників особового складу 24 Державної пожежно-рятувальної частини.

Вже о 16:19 рятувальники ліквідували пожежу, яка розкинулася на 100 квадратних метрів.

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У Києві загорівся очерет: дивіться відео

У мережі поширюють інформацію, що пожежу нібито вчинили люди – вони навмисно підпалили очерет. Проте в ДСНС наголосили, що причини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Масштабне загоряння очерету: дивіться відео

У Києві помітили величезний стовп чорного диму

У вівторок, 9 травня, у Києві сталася масштабна пожежа – стовп чорного диму піднявся в одному з районів Києва. У мережі повідомили, що загоряння сталося у районі Караваєвих дач. Проте у ДСНС заспокоїли киян, що нічого страшного не відбулося.

Як стало відомо згодом, у Солом'янському районі на вулиці Новопольова загорівся пінопласт. Водночас невідомо, що стало причиною виникнення пожежі. На щастя, обійшлося без постраждалих.