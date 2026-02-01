У Києві спалахнула пожежа на одному з відомих ринків: є постраждалий

В ніч на 1 лютого в Подільському районі Києва спалахнула пожежа на території одного з ринків. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати займання.

Про це повідомили в ДСНС Києва.

Що сталося на ринку?

Повідомлення про пожежу на проспекті Василя Порика надійшло близько 04:56.

За словами рятувальників, загоряння виникло в одноповерховій побутівці, після цього вогонь розповсюдився на металеві одноповерхові кіоски торговельного ряду.

Вже о 06:12 пожежу ліквідували на площі 80 квадратних метрів.

Під час гасіння рятувальники виявили потерпілого. Чоловіка з опіками різного ступеня тяжкості передали бригаді швидкої медичної допомоги.

Наразі причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Надзвичайники ліквідували пожежу / Фото: ДСНС

