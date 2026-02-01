У Києві спалахнула пожежа на одному з відомих ринків: є постраждалий
- Пожежа на ринку в Подільському районі Києва почалася в одноповерховій побутівці і поширилася на металеві кіоски.
- Рятувальники ліквідували пожежу на площі 80 квадратних метрів та виявили потерпілого з опіками, якого передали медичній бригаді.
В ніч на 1 лютого в Подільському районі Києва спалахнула пожежа на території одного з ринків. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати займання.
Про це повідомили в ДСНС Києва.
Що сталося на ринку?
Повідомлення про пожежу на проспекті Василя Порика надійшло близько 04:56.
За словами рятувальників, загоряння виникло в одноповерховій побутівці, після цього вогонь розповсюдився на металеві одноповерхові кіоски торговельного ряду.
Вже о 06:12 пожежу ліквідували на площі 80 квадратних метрів.
Під час гасіння рятувальники виявили потерпілого. Чоловіка з опіками різного ступеня тяжкості передали бригаді швидкої медичної допомоги.
Наразі причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
Пожежі в Україні: останні новини
У центрі Києва 26 січня спалахнула пожежа на Хрещатику. Сильне задимлення та руйнування перекриття сталось у 4-поверховій офісній будівлі. Інформації щодо постраждалих наразі немає.
Днем раніше, 25 січня, у столиці на Берестейському проспекті загорівся позашляховик. За даними поліції, він спалахнув під час руху. Пожежники ліквідували загоряння: на щастя, ніхто не постраждав.
У Львові у п'ятиповерхівці, ймовірно, вибухнула газова колонка. Через це в одній з квартир сталась пожежа. Рятувальники загасили полум'я та врятували двох людей.