Стеля розсипалася на шматки: як починалася пожежа у Костромі – у мережі з'явилося відео

У мережі опублікували відео початку пожежі у російській Костромі в клубі "Полігон". На кадрах видно, як від вогню руйнується стеля закладу.

На відео видно, як відвідувачі клубу намагаються в паніці вибігти з закладу. Водночас слідчі кажуть, що запасні виходи з клубу були зачинені.

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Як почалася пожежа в Костромі

За попередніми даними, 23-річний Станіслав Іонкін, уродженець Свердловської області з ракетниці вистрілив у стелю клубу і втік з місця трагедії. Варто зазначити, що ймовірно, чоловік воював проти України і в серпні повернувся з фронту через поранення.

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Російські правоохоронці наполягають на відкритті кримінальної справи не лише проти Іонкіна, якому загрожує до 10 років ув'язнення, але й проти адміністрації клубу через закриті пожежні виходи.

Пожежа в клубі в Костромі: головне

У ніч на 5 листопада у російській Костромі в кафе "Полігон" спалахнула масштабна пожежа. За попередніми даними, у клубі виникла бійка за участю Станіслава Іонкіна, після якої він вистрілив з ракетниці "Сигнал мисливця". Причини бійки поки невідомі.

За даними російських ЗМІ, у Кострому Іонкін приїхав саме для проходження медкомісії після поранення, щоб його знову відправити у зону бойових дій.

Площа пожежі, яка виникла після пострілу з ракетниці, склала близько 3,5 тисячі квадратних метрів. З клубу евакуювали 250 осіб.

Однак евакуація ускладнювалася тим, що чомусь з 7 евакуаційних виходів працювали лише 3, тож рятувальникам довелося буквально виламувати зачинені двері.

Пожежа забрала й життя. У ЗМІ повідомляють, що внаслідок займання загинули щонайменше 15 людей.

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