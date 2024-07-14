У Краснодарському краю – масштабна пожежа біля курортів: є ймовірність евакуації Новоросійська

Негаразди продовжують спіткати росіян. Так, на території країни-агресорки горить щонайменше три бази відпочинку водночас.

Про це повідомляє низка російських ЗМІ, передає 24 Канал. У мережі активно поширюють відповідні кадри, на яких видно масштабне загоряння.

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У Росії – знову пожежа

За даними мінприроди регіону, природна пожежа, що почалася між Анапою і Абрау-Дюрсо на території заповідника "Суха щілина", під Новоросійськом збільшилася до 51 гектара. Наразі там оголошено режим надзвичайної ситуації.

Пожежа у Краснодарському краю: дивіться відео

Станом на цю хвилину полум'ям охоплені реліктові ліси біля Малого Утріша. Тож з найближчих до осередку загоряння готелей та баз відпочинку евакуювали близько 500 туристів. Туди продовжують приганяти додаткові автобуси.

На оприлюднених кадрах видно, як густий дим здіймається прямо над узбережжям.

У Краснодарському краю горить три бази відпочинку: дивіться відео

Згідно з оприлюдненою інформацією, на місці працюють 250 фахівців пожежних розрахунків та 76 одиниць техніки. Зокрема, авіація МНС скинула близько 75 тонн води на важкі ділянки.

Пожежа у Росії: дивіться відео

"Гасінню перешкоджають сильні пориви вітру – рятувальники на човнах у повній готовності для евакуації людей морем. Голова Новоросійська Андрій Кравченко закликав добровольців надати допомогу", – йдеться у повідомленні росЗМІ.

У Росії горять ліси: дивіться відео

Полум'я за хвилину перекинулося на територію бази відпочинку "Блакитна хвиля", 220 відвідувачів евакуювали. Згоріло шість дерев'яних будинків та дві машини. Також, попередньо, на березі моря, застрягли кілька машин з туристами. До місця направили пожежний вертоліт.

Масштабна пожежа у Краснодарському краю: дивіться відео

Наразі рятувальники намагаються приборкати полум'я, однак відверто кажучи, їм це не надто вдається, вогонь не можуть загасити й досі.