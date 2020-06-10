У Новомосковську, що на Дніпропетровщині, 9 червня у квартирі депутата місцевої міської ради та журналіста Андрія Олександровича стався вибух, який спровокував пожежу. Чоловіка госпіталізували, однак врятувати його життя лікарям не вдалося. Від отриманих опіків депутат помер. Поліція розглядає версію самогубства.

Пожежа у квартирі депутата та журналіста

Вибух стався у багатоповерхівці на третьому поверсі 9 червня в одній з квартир, там одразу спалахнула пожежа, повідомляє пресслужба ДСНС.

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Депутат Новомосковської міської ради Андрій Олександрович та його син перебували вдома.

О 05:41 9 червня надійшло повідомлення про пожежу в багатоповерхівці на вулиці Гетьманській міста Новомосковськ,

– йдеться у повідомленні.

Надзвичайники прибули на місце вибуху. Вони врятували хлопчика віком приблизно 7 років. Чоловіка 1984 року народження госпіталізували до Новомосковської ЦРЛ з сильними опіками I-II ступеня.



На Дніпропетровщині горіла квартира місцевого депутата й журналіста / Фото ДСНС

Ліквідація займання та наслідки пожежі

Вогонь знищив домашнє майно у квартирі, де виникла пожежа. Крім того, зруйнована внутрішня стіна із сусідньою квартирою. Також пошкоджена обшивка балкона у квартирі на 4-му поверсі.

Загалом пожежа охопила площу у 30 квадратних метрів.

Займання вдалося локалізувати о 06:15 та ліквідувати о 06:30.

Життя депутата не вдалося врятувати

Медики робили все можливе, однак врятувати життя Олександровича не вдалося, пише "Корисна газета". Ввечері 9 червня депутат помер.



Від отриманих опіків Олександрович помер / Фото ДСНС

Можливі причини пожежі

Ймовірно, вибух стався через витік газу, повідомили 24 каналу у поліції Новомосковська. Чоловік міг залишити ввімкненим газ у духовці.

За попередньою версією, Олександрович намагався покінчити життя самогубством,

– заявили у поліції.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють всі деталі трагедії.

Що відомо про Андрія Олександровича

Чоловікові було 36 років.

Він був депутатом Новомосковської міської ради сьомого скликання.

Також працював журналістом у місцевому виданні.

Про ліквідацію пожежі: дивіться відео