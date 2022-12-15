У Луцьку сталася пожежа на центральному ринку: у поліції розповіли про наслідки

Вночі 15 грудня сталася пожежа у торговому павільйоні Центрального ринку в Луцьку. Внаслідок цього є багато пошкоджень.

На місці події продовжують працювати рятувальники та слідчі. Про це повідомила речниця Нацполіції області Ольга Бузулук.

Зверніть увагу У Києві на Троєщині була масштабна пожежа

Що відомо про пожежу у Луцьку

Пожежа сталася вночі 15 грудня у торговому павільйоні Центрального ринку.

За попередніми даними, внаслідок пожежі у павільйоні було пошкоджено орієнтовно 400 квадратних метрів площі.

На місці працюють дві слідчооперативні групи та дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС,

– зазначила Бузулук.

У Луцьку сталася пожежа / фото "Суспільне"

У Києві біля метро "Лівобережна" горів ринок

У Києві 8 листопада виникла пожежа на ринку біля метро "Лівобережна". Втім, рятувальники швидко впорались з нею.

Площа пожежі сягнула 200 квадратних метрів. Була загроза поширення вогню на інші торгівельні павільйони, але рятувальники змогли це зупинити. Вже о 19:26 займання ліквідували. На щастя, постраждалих немає.