Вогонь охопив 2000 квадратів: у Москві сталася масштабна пожежа

Зранку в п'ятницю, 31 січня, в Москві спалахнула масштабна пожежа. У російській столиці загорілася будівля на території колишнього машинобудівного заводу імені Чернишова.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ. Зазначається, що до гасіння пожежі росіяни залучили 130 фахівців та 37 одиниць техніки, також було використано пожежний потяг.

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Вогонь охопив будівлю в Москві

За даними ЗМІ, пожежа почалася в Сходненському тупику на північному заході Москви. Вогонь спалахнув у будівлях колишнього заводу, а потім перекинувся на хостел, який розташований поруч.

Російські правоохоронці інформують, що площа пожежі вже збільшилася до 2000 квадратних метрів, також сталося часткове обвалення даху будівлі. Зазначається, що пожежники евакуювали з приміщення 60 людей. Загорянню наразі надали підвищений ранг складності № 3, однак інформації про постраждалих поки що немає.

Росіяни намагаються загасити пожежу: в мережі показали відео

До прибуття пожежних підрозділів із будівлі вийшли 300 людей.

Очевидці та російські ЗМІ публікують у мережі численні відео пожежі, на яких можна побачити масштаби займання.

У Москві триває масштабна пожежа: дивіться відео