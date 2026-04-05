У Москві горить дах Московського вищого загальновійськового командного училища, – соцмережі

У неділю, 5 квітня, в Москві спалахнула пожежа в Московському вищому загальновійськовому командному училищі. Зазначається, що займання сталося на даху.

Про це повідомив телеграм-канал Exilenova+.

Що спалахнуло в Москві?

Пожежа сталася на вулиці Головачова, що на південному сході російської столиці.

За даними оперативних служб, вогнем було охоплено близько 200 квадратних метрів. На місці займання працюють пожежно-рятувальні підрозділи, а обставини інциденту уточнюються.

Згодом стало відомо, що площа займання вже становить 60 квадратних метрів. З будівлі також евакуювали 200 осіб.

Місцеві ЗМІ та телеграм-канали активно публікують фото на відео з місця пожежі: на кадрах можна побачити, як над Москвою здіймається стовп густого диму.

Дим над військовим училищем / Фото: росЗМІ

Нагадаємо, днями в Ульянівській області Росії з рейок зійшли 7 вагонів пасажирського поїзда. Один з вагонів також загорівся, втім пожежу оперативно ліквідували. За попередніми даними, внаслідок інциденту постраждали семеро людей, серед них – дитина.

