Вогняна заграва у небі: у Москві спалахнула масштабна пожежа в районі НПЗ "Газпромнафти"

Уночі 13 лютого у Москві спостерігалася вогняна заграва. Масштабну пожежу помітили у районі нафтопереробного заводу "Газпромнафти" в Капотні.

Про це повідомляють російські телеграм-канали. До слова, така вогняна заграва неабияк налякала місцевих жителів, передає 24 Канал.

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Щось палає на московському НПЗ

Як повідомляють у мережі, жителі районів Капотня, Мар'їно і Братеєво близько о 02:30 13 лютого спостерігали у небі вогняну заграву. Щось горіло настільки масштабно, що було відчуття, ніби настав день.

Пожежа в районі нафтопереробного заводу у Москві: дивіться відео

У мережі припустили, що горів факел нафтопереробного заводу у московському районі Капотні. Можливо, така вогняна заграва з'явилася через планові роботи зі спалювання палива.

Однак місцеві жителі писали, що бачили, як до району пожежі їхали карети швидкої та кілька пожежних машин. Якщо проводяться планові роботи, то виникає питання – навіщо викликати рятувальників й кому потрібна невідкладна допомога медиків. Втім, у російському МНС заявили, що "пожеж на території Москви немає".

До місця пожежі їхали рятувальники та швидка: дивіться відео

Викликає чимало питань й сама вогняна заграва. Звісно, на заводах проводять планові роботи зі спалювання палива, однак факел у таких випадках значно менший та не горить настільки яскраво.

Що відомо про НПЗ "Газпромнафти" у Москві Згідно з відкритими даними, нафтопереробний завод "Газпромнафти" забезпечує 40% потреб Москви у бензині та 50% у дизельному пальному. Окрім того, завод також є основним постачальником пального для столичних аеропортів. Фактично паливом цього НПЗ заправляється кожен третій автомобіль у Москві. Нинішня потужність НПЗ сягає 11 мільйонів тонн нафти за рік.

На російських НПЗ постійно щось вибухає та горить