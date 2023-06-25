Пригожин поїхав, пожежники залишились: нафтобазу у Воронежі гасили цілу ніч
Під час клоунади, яку Євген Пригожин організував на території Росії, загорілась нафтобаза у Воронежі. Якщо точніше, то вагнерівці з гелікоптера атакували підприємство.
Як повідомляють російські ЗМІ, нафтобаза горіла цілу ніч. Пожежники гасили вогонь 12 годин, пише 24 Канал.
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Наслідки пожежі
Після того, як у Вороніж завітали вагнерівці, несподівано загорілась нафтобаза. Пізніше стало відомо, що бойовики Пригожина атакували її з вертольотів.
У небо відразу ж піднявся густий чорний дим, а вогонь горів протягом всієї ночі. Російські телеграм-канал повідомили, що пожежу вдалось загасити за 12 годин. Вогонь зруйнував резервуар з авіаційним керосином на 5 тисяч кубометрів площею 800 квадратних метрів.
У Воронежі всю ніч горіла нафтобаза: дивіться відео
Вогонь гасили 12 годин: відео
У Воронезькій області вгатили по цивільній вантажівці
- На дорозі поблизу селища Бугаївка у Воронезькій області військові відкрили вогонь по цивільних. У той момент там якраз перебувала фура. У мережі пишуть, що водій та пасажир вантажівки загинули на місці.
- Пропагандисти зазначили, що достеменно невідомо, що трапилося з вантажівкою. Однак, судячи з картини руйнування, машина вибухнула. Можливо, її атакували. "Чи це був військовий автомобіль, чи приватний – сказати впевнено не можна", – додали росіяни.
- Однак український журналіст Денис Казанський пояснив, що насправді у Воронезькій області російська авіація не "влучила" по вагнерівцях і завдала удару по цивільних автомобілях на трасі.
- "Нарешті російські військові злочинці тепер продемонструють і громадянам Росії свої навички та вміння працювати з мирними мешканцями", – зауважив журналіст.
- Він також додав, що по Воронежу хтось бив з артилерії. Зокрема, влучили в автостоянку, де не було військових.
- "А пам'ятайте, як хтось ось так само обстрілював у 2014 році Донецьк та Луганськ, і російське ТБ запевняло, що це не можуть бути "ополченці", бо не можуть же вони стріляти по своїх громадянах! Несли марення про блукаючі ДРГ на сміттєвозах. Ну тепер, мабуть, ці сміттєвози з бандерівцями нарешті й до Воронежа дісталися", – іронічно зауважив Казанський.