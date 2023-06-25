Пригожин поїхав, пожежники залишились: нафтобазу у Воронежі гасили цілу ніч

Під час клоунади, яку Євген Пригожин організував на території Росії, загорілась нафтобаза у Воронежі. Якщо точніше, то вагнерівці з гелікоптера атакували підприємство.

Як повідомляють російські ЗМІ, нафтобаза горіла цілу ніч. Пожежники гасили вогонь 12 годин, пише 24 Канал.

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Наслідки пожежі

Після того, як у Вороніж завітали вагнерівці, несподівано загорілась нафтобаза. Пізніше стало відомо, що бойовики Пригожина атакували її з вертольотів.

У небо відразу ж піднявся густий чорний дим, а вогонь горів протягом всієї ночі. Російські телеграм-канал повідомили, що пожежу вдалось загасити за 12 годин. Вогонь зруйнував резервуар з авіаційним керосином на 5 тисяч кубометрів площею 800 квадратних метрів.

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