У Новоросійську після сильних вибухів загорілась стоянка та цистерна з паливом

У Кіріловці, що неподалік Новоросійська у Краснодарському краї несподівано загорілась стоянка вантажних автомобілів і цистерна з паливом. Незадовго до цього там чули вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали. Там оприлюднили відповідні відео, на яких чутно вибухи ввечері у понеділок, 28 квітня.

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Яка причина пожежі у Новоросійську

Мер Новоросійська Андрій Кравченко повідомив про загоряння цистерни з дизельним пальним у промисловій зоні села Кіріловка. Вогонь перекинувся на розташовані поруч транспортні засоби та контейнери. Попередньо, за його словами, постраждалих немає.

Причину пожежі буде встановлено після гасіння та проведення відповідних заходів,

– цитують його росЗМІ.

Незадовго до цього місцеві телеграм-канали повідомляли про загрозу ракетного удару. Пізніше у мережі з'явилася інформація про вибухи. Втім, наразі достеменно невідомо, чи завдали ракетного удару.

Місцеві бідкаються на вибухи та пожежу: дивіться відео

Біля Новоросійська горить цистерна: дивіться відео

До слова, нагадаємо, у ніч проти 28 квітня понад 100 БпЛА атакували Росію, головною ціллю була Брянська область, де нібито збито 102 дрони. Крім Брянської області, атаки дронів зазнали Крим, Курська область, Бєлгородська область та акваторія Чорного моря.