Загоряння щонайменше двох резервуарів: ЗМІ показали наслідки потужного удару по НПС "Горький"

Пожежа на російській нафтоперекачувальній станції "Горький" у Нижньогородській області Росії, яка спалахнула внаслідок атаки українських безпілотників, охопила щонайменше два резервуари.

Про це свідчить супутниковий знімок Planet Labs за 23 квітня, яке показали "Схеми".

Які наслідки атаки на НПЗ "Горький"?

Напередодні безпілотники СБУ атакували російську нафтоперекачувальну станцію "Горький". Унаслідок удару дронами було пошкоджено 3 резервуари з нафтою, спалахнула пожежа площею 20 тисяч метрів квадратних.



Кадри пожежі на НПС "Горький" / "Схеми"

Відомо, що відповідна станція є стратегічно важливим об'єктом російського паливно-енергетичного комплексу і належить компанії "Транснєфть-Вєрхняя Волга", і забезпечує перекачування сировини на нафтопереробні заводи.

Станція постачає нафту НПЗ у Москві, Ярославлі та Кірішах. Агентство Reuters теж писало, що внаслідок атаки спалахнули щонайменше два з чотирьох резервуарів для зберігання нафти, кожен місткістю 50 тисяч кубічних метрів.

Зауважимо, що нафта, яку перекачує ця станція, зокрема, подається до нафтопроводу "Дружба", яку нещодавно відремонтувала Україна на прохання ЄС для відновлення транспортування продуктів у Словаччину і Угорщину.

До речі. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в етері 24 Каналу, аналізуючи нещодавні атаки, повідомляв про послідовне винищення нафтоекспортних потужностей Росії, що значно обмежує можливості ворога на світовому ринку нафти.

