Масштабна пожежа і вогняне небо: у Нижньогородській області Росії дрони атакували НПЗ

У Нижньогородській області Росії в ніч на 29 січня спалахнула сильна пожежа у місті Кстово. Там розташований один із нафтопереробних заводів ворога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про сильну пожежу на НПЗ у Кстово

Близько 00:23 за київським часом російські пабліки почали публікувати відео з сильною пожежею, яка спалахнула у місті Кстово в Росії. На кадрах можна побачити, як стовп густого вогняного диму тягнеться у небо і розповсюджується по об'єкту.

У Кстово в Росії сильна пожежа: дивіться відео

За даними росіян, на місце вже виїхали надзвичайники. На відео, які також публікують очевидці, можна почути сирени чи то швидкої допомоги, чи то пожежників.

На місце пожежі в Кстово їдуть надзвичайники: дивіться відео

Пізніше пропагандисти почали писати, що Нижньогородську область атакували невідомі безпілотники. За даними окупантів, місцеві також чули вибухи.

Пожежа у Нижньогородській області: дивіться відео

Росіяни також зазначають, що у Кстово "дрони впали в районі нафтобази". Пізніше місцевий губернатор заявив, що "уламки БпЛА" призвели до спалаху у Кстовській промзоні Нижньогородської області.

Відреагував на пожежу у Кстово і керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він наголосив, що там дійсно розташований НПЗ, і це вже не перша атака на нього.

Чим Менше НПЗ, тим менше пального та інших ресурсів у росіян,

– резюмував лейтенант.

Згідно з даними з відкритих джерел, у Кстово розташований нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Цей об'єкт переробляє суміш нафти із Західного Сибіру і Татарстану.​

Тим часом OSINT-аналітики з телеграм-каналу Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ підтверджують, що дронами було уражено нафтопереробний завод ВАТ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово. Експерти також виклали координати цього об'єкту.

Дрони дійсно могли уразити НПЗ "Лукойлу" у Кстово / Відео з телеграм-каналу Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩

Неспокійно було і в інших регіонах Росії

Російські пропагандисти також писали, що "громадянські об'єкти Смоленської області" зазнали "масованої атаки безпілотників". Губернатор Смоленської області писав, що один дрон нібито був збитий під час "спроби атаки на об'єкт ядерної енергетики".

Окрім того, росіяни зазначали, що силами ППО нібито було збито 14 безпілотників у Торопецькому районі Тверської області, а також поблизу Адреаполя. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань нібито немає.