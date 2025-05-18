На Одещині через пустощі з вогнем загинули двоє хлопчиків

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу головного управління ДСНС України в Одеській області.

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Так, 17 травня селі Нові Маяки Березівського району сталася пожежа в господарчій споруді. За попередньою інформацією, діти гралися з вогнем. Полум'я спалахнуло миттєво.

У пожежі загинуло двоє дітей 2018 та 2019 років народження. Їх тіла виявили під час ліквідації займання.

Звичайна дитяча цікавість та допитливість призвела до непоправного! Ми вкотре закликаємо батьків не залишати дітей без нагляду, постійно навчати та розповідати їм про правила безпеки,

– кажуть в ДСНС.

Рятувальники додали, що обізнаність може врятувати життя.

Пожежа в Одеській області 17 травня / фото ДСНС Одещини